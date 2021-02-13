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За Всебелорусским народным собранием наблюдали в Брестской городской БСМП

13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Держали руку на пульсе главного события страны и медики. В кардиологическом отделении Брестской больницы скорой помощи напряженная работа. На лечении в стационаре находятся 60 пациентов и на обходе нужно уделить внимание каждому. Несмотря на это, здесь стараются не упустить ничего важного из того, о чем говорили в столице. Больница скорой помощи - одно из старейших медицинских учреждений Бреста. Сегодня здесь оказывают помощь на высоком уровне. Полтора года назад в больнице провели модернизацию: пристроили новый корпус и оснастили современным оборудованием.

Андрей Панасюк, врач-статистик Брестской городской больницы скорой медицинской помощи: "Всебелорусское народное собрание - это знаковое событие для всей страны. И мы за ним следим, несмотря на нагрузку. На сегодняшний день понятно, что медицина является в приоритете у нашего государства. Ее развитие и оснащение современным оборудованием, все это заметно и в нашей больнице".

Вадим Головко, главврач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи: "На более высокий уровень получается поднять доступность медицинской помощи нашему населению, а также доступность к высококвалифицированной помощи. Особенно это важно в период инфекции, когда вся нагрузка по оказанию экстренной помощи легла на наше учреждение".

Оказывать экстренную помощь врачам помогает новейший аппарат МРТ. Техника проводит детальную диагностику мягких тканей и исследует головной мозг буквально по миллиметру. Это позволяет медикам отслеживать малейшие изменения в организме пациента и вовремя назначать эффективное лечение.

 
Теги: Брест
 
 
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Держали руку на пульсе главного события страны и медики. В кардиологическом отделении Брестской больницы скорой помощи напряженная работа. На лечении в...
 
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