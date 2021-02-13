ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На ВНС теме развития системы образования было уделено особое внимание

13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Гарантированно получить первое рабочее место, активное внедрение новейших технологий и профориентация. На форуме в столице теме развития системы образования было уделено особое внимание. Воспользовались возможностью посмотреть трансляцию в прямом эфире народного собрания студенты Гродненского университета Янки Купалы. Получилось не просто услышать основные направления развития образования, но и обсудить, как вуз будет двигаться дальше.

Вероника Генюш, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "У нас будет сохраняться бюджетное образование. Я считаю, это очень важно - иметь возможность на конкурсной основе получить доступное, качественное образование. Также мне понравился тот момент, что сохраняется распределение. Такая возможность - это подушка безопасности, которая позволяет людям получающим образование за счет средств бюджета, получить гарантированное место работы".

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы не только крупнейший образовательный центр региона, но и лидер по внедрению современных технологий. В вузе успешно сочетаются наука и инновационное предпринимательство. Здесь одними из первых в стране открыли технопарк, в котором идеи студентов реализуют на практике. Созданы здесь и все бытовые условия. Современное 13-этажное общежитие на тысячу мест ввели в строй в прошлом году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гарантированно получить первое рабочее место, активное внедрение новейших технологий и профориентация. На форуме в столице теме развития системы образования...
 
Новости дня
Новости общества
 
За минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших с гололедными и холодовыми травмами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by