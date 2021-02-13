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Жители регионов присоединились к обсуждению Программы развития Беларуси
13.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Жители регионов присоединились к обсуждению Программы развития Беларуси. Какие посылы нашли поддержку у людей - узнали наши корреспонденты (видео).
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За трансляцией Всебелорусского народного собрания следила вся страна. Жители регионов присоединились к обсуждению Программы развития Беларуси. Какие посылы...
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