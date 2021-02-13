Национальный аэропорт рассказал, как непогода сказалась на авиарейсах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия, сообщила Sputnik в субботу пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

В Беларуси 13 февраля наблюдается усиление ветра, в некоторых регионах, включая Минск, его порывы составляют 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Несмотря на непогоду, Национальный аэропорт не стал вводить ограничения на вылет и прилет. Судя по информации электронного табло, в течение дня некоторые рейсы прибывали в Минск с задержками. Однако, как пояснила Саматханова, это не было связано с работой аэропорта.

"Есть некоторые задержки, но они произошли по вине авиакомпаний", - добавила собеседница Sputnik.

Тем временем в Москве перенесено несколько рейсов по причине снегопадов. В аэропорту Домодедово наблюдается скопление ожидающих пассажиров. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, чистят снег на взлетно-посадочных полосах и проводят противообледенительную обработку самолетов.

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