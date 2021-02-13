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Снова Литва: 900 грузовиков не могут выехать в Европу из Беларуси

14.02.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. На белорусской границе выросла очередь из грузовиков, которые направляются в Европу, передает Sputnik. 

© Sputnik Василий Семашко
Мороз не помеха: очереди из фур на границе по-прежнему сохраняются

По данным Государственного пограничного комитета, утром 13 февраля разрешение на выезд ждали около 800 машин. После 18 часов этого же дня очередь выросла до 900 грузовиков.

Самая напряженная обстановка к вечеру наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой, где в общей сложности ждут выезда 500 дальнобойщиков. В польском направлении стоят 190 фур, в латвийском – 210.

Ситуацию на границе ранее комментировали в Государственном пограничном комитете. Там заявили, что белорусская сторона работает без перебоев, но отметили, что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

Напомним, в начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь повлияло на формирование очередей из грузовиков.

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Теги: Минск
 
 
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На границе с Литвой собралось 500 грузовых машин, причем 330 фур приходится на один пункт пропуска - "Каменный Лог".
 
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