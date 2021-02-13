Снова Литва: 900 грузовиков не могут выехать в Европу из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. На белорусской границе выросла очередь из грузовиков, которые направляются в Европу, передает Sputnik.

По данным Государственного пограничного комитета, утром 13 февраля разрешение на выезд ждали около 800 машин . После 18 часов этого же дня очередь выросла до 900 грузовиков.

Самая напряженная обстановка к вечеру наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой, где в общей сложности ждут выезда 500 дальнобойщиков. В польском направлении стоят 190 фур, в латвийском – 210.

Ситуацию на границе ранее комментировали в Государственном пограничном комитете. Там заявили, что белорусская сторона работает без перебоев, но отметили, что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

Напомним, в начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь повлияло на формирование очередей из грузовиков.

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