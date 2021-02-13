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Снова Литва: 900 грузовиков не могут выехать в Европу из Беларуси
14.02.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев – Sputnik. На белорусской границе выросла очередь из грузовиков, которые направляются в Европу, передает Sputnik.
© Sputnik Василий Семашко
По данным Государственного пограничного комитета, утром 13 февраля разрешение на выезд ждали
Самая напряженная обстановка к вечеру наблюдается в пунктах пропуска на границе с Литвой, где в общей сложности ждут выезда 500 дальнобойщиков. В польском направлении стоят 190 фур, в латвийском – 210.
Ситуацию на границе ранее комментировали в Государственном пограничном комитете. Там заявили, что белорусская сторона работает без перебоев, но отметили, что литовские пограничники нарушают договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.
Напомним, в начале пандемии ряд стран, которые граничат с Беларусью, временно закрыли некоторые пункты пропуска в целях безопасности, что в свою очередь повлияло на формирование очередей из грузовиков.
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На границе с Литвой собралось 500 грузовых машин, причем 330 фур приходится на один пункт пропуска - "Каменный Лог".
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