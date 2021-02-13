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В Беловежской пуще состоялся гастрономический фестиваль

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беловежской пуще состоялся гастрономический фестиваль. Вкусный праздник устроили по случаю проводов Снегурочки. Местные повара представили свои лучшие авторские блюда - угощали гостей и дарами природы: вареньем из дикоросов, ухой и травяным чаем. Репортаж из сказочного поместья Марии Тройнич.

Гастрономический фестиваль

Блины с клюквой, котлеты из белых грибов и шашлык из дичи: на гастрономическом фестивале в Беловежской пуще угощений столько, что блюда на столах приходится ставить в несколько рядов. И каждый повар старается удивить чем-то особенным.

Анна Пригодич, участница гастрономического фестиваля: "Бургер с клюквенным соусом и котлетой из мяса оленя и лося - экологически чистый продукт. Животные питаются в лесах, питаются травами, без консервантов у них пища".

Готовят прямо на открытом огне - как в старину делали пущанские охотники. Авторские блюда оценивали туристы и жюри. Среди критериев - не только вкусовые качества и подача,но и натуральность ингредиентов, аутентичность рецепта и внешний вид повара. Чтобы поддержать традиции, наряды искали в гардеробе бабушек.

Столы для гостей расставили прямо на улице. А согреться можно было пущанским чаем на травах.


Одна из главных достопримечательностей поместья - это, конечно, природа. Один только вид вековых дубов и елей под снежными шапками стоит того, чтобы посетить заповедник. Зимой животных, которые обитают на воле, подкармливают лесники. Так что вдоль дороги можно увидеть оленей или даже зубров.

В этом году зима в заповеднике порадовала обилием снега. Так что туристы приезжают в поместье с лыжами и санками.

Проводы Снегурочки

Гастрономический фестиваль в Беловежской пуще устроили по случаю проводов Снегурочки. С приближением весны она уезжает на Северный полюс, чтобы не растаять. Назад внучка Деда Мороза вернется только через год.

Заждались меня уже пингвины. Да и работы у меня немало. Нужно заготовить подарочки к следующему Новому году. Ведь зима уже не за горами!

Событие хоть и немного грустное - в резиденции принято отмечать его с размахом и большим количеством гостей. А вот Дед Мороз будет жить в поместье и летом и также встречать туристов. Правда, уже в другом наряде. Теплую зимнюю шубу волшебник поменяет на льняную рубашку и соломенную шляпу.

 
 
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В Беловежской пуще состоялся гастрономический фестиваль. Вкусный праздник устроили по случаю проводов Снегурочки. Местные повара представили свои лучшие...
 
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