Депутаты Палаты представителей провели видеоконференцию с испанскими коммунистами

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Возвращаясь к интересу форума в Минске за рубежом. Депутаты Палаты представителей провели видеоконференцию, в ходе которой представили испанцам подробнейшую информацию о ходе и результатах Всебелорусского народного собрания. Собеседниками выступили представители двух коммунистических партий - они представляют народы Испании и Каталонии.

Испанские коммунисты высказались в поддержку принципов внутренней и внешней политики нашей страны, которые были сформулированы на Всебелорусском собрании. Отметим, две эти партии представляют широкие массы населения своей страны. Компартия Испании - четвертая по численности в стране.