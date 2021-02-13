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Совместная ликвидация последствий непогоды

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларусь вернулась настоящая зима. Снегопады, заносы, гололедица. Это сказалось и на дорожной обстановке: пробки, ДТП. Крайне сложный трафик как в городе, так и на трассах. Дорожная милиция рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте. В режиме нон-стоп работают коммунальные службы, ГАИ, спасатели. Последствия непогоды ликвидируют и сами граждане. Общими усилиями они взялись за расчистку своих дворов. Карина Пашкова - подробнее.

Испытание снежной стихией

Не учел погодные условия, потерял управление - и машина ушла в занос. Эта одна из наиболее частых ошибок автомобилистов актуальна и в данном случае. Утренняя авария на М1 - машину "нисан" занесло, авто зацепило ограждение и столкнулось с попутным автомобилем "шкода". Люди не пострадали, а вот транспорту потребуется ремонт.

Совладать с таким характером погоды зачастую не под силу даже опытным автомобилистам. На помощь водителям, которые оказались в сложной ситуации, приходят как бойцы МЧС, так и дорожная милиция.

В Могилеве правоохранители пришли на помощь водителю БМВ на улице Гришина. Самостоятельно выбраться из снежного плена он не мог. В похожую ситуацию попал и водитель "форда" на проспекте Мира.

Сложная ситуация на дорогах

В Минской области сохраняется специальный план "Погода". ГАИ рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, в противном случае важно быть предельно внимательными и, конечно, не совершать резких маневров.

Только на этой неделе на дорогах страны произошло порядка 2,5 тысяч аварий, в 29 из них пострадали люди. Три человека погибли. Не только легковые автомобили попадают в снежную западню, большегрузам зачастую также не под силу сохранить баланс.

Совместная ликвидация последствий непогоды

В эти дни ГАИ, МЧС и коммунальные службы работают в режиме нон-стоп. Дорожная милиция, в том числе сопровождает снегоуборочную технику на автомагистралях.

Устранение последствий снегопада

Коммунальные службы расчищают проезжую часть и тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. А во дворах всех районов Минска к работникам ЖЭУ присоединяются и жильцы домов. Объявления о том, что каждый желающий может поучаствовать в субботнике и навести порядок возле своего дома, появились на дверях подъездов еще накануне.

В субботнике охотно поучаствовали и работники магазинов, аптек, медицинских центров. Чистили лестницы и дорожки, посыпали проходы песком.

Основная проблема при уборке улиц от снега – неправильно припаркованные автомобили. Они мешают проезду спецтехники. Выручает милиция. Если вам позвонит инспектор и попросит перепарковаться - удивляться не стоит. Такой звонок спасет ваше авто от эвакуатора и штрафстоянки.

По данным синоптиков, сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси и завтра. Будьте внимательны на дорогах.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Беларусь вернулась настоящая зима. Снегопады, заносы, гололедица. Это сказалось и на дорожной обстановке: пробки, ДТП. Крайне сложный трафик как в городе, так и на...
 
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