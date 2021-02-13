|
Летопись собраний сквозь армейскую призму в рубрике "Диспозиция"
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обороноспособность белоруской армии - еще один важный вопрос Всебелорусского народного собрания. Для Вооруженных сил форум - совсем не парадный проект. После каждого приходилось "закатывать рукава". Летопись собраний сквозь армейскую призму - в рубрике "Диспозиция".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обороноспособность белоруской армии - еще один важный вопрос Всебелорусского народного собрания. Для Вооруженных сил форум - совсем не парадный проект. После...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)