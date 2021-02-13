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Завершилась программа автопробега концертом, посвященным годовщине вывода советских войск из Афганистана
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завершилась программа автопробега концертом, посвященным 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Накануне важной даты - Дня памяти воинов-интернационалистов - со сцены звучали патриотические композиции.
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Завершилась программа автопробега концертом, посвященным годовщине вывода советских войск из Афганистана
Завершилась программа автопробега концертом, посвященным 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Накануне важной даты - Дня памяти...
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