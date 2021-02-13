|
Мороз и ветер не испугали участников акции "За единую Беларусь!"
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали хорошей традицией и национальным трендом. Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие. На место сбора приехали как минчане, так и гости столицы. Многие - постоянные участники автопробегов. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала в 11 утра с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Мороз и ветер не испугали участников мероприятия.
Кульминация автопробега - торжественный проезд по улицам столицы. Присоединиться к колонне мог каждый желающий. Парад автомобилей увеличивался в направлении к следующей точке своего пути.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали хорошей традицией и национальным трендом. Провести...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)