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На традиционный автопробег собрала белорусов сегодня акция "За единую Беларусь!". Такие встречи уже давно стали хорошей традицией и национальным трендом. Провести свой выходной ярко и насыщенно захотели многие. На место сбора приехали как минчане, так и гости столицы. Многие - постоянные участники автопробегов. Колонна из нескольких десятков автомобилей с государственными флагами стартовала в 11 утра с парковки возле аквапарка "Лебяжий". Мороз и ветер не испугали участников мероприятия.

Кульминация автопробега - торжественный проезд по улицам столицы. Присоединиться к колонне мог каждый желающий. Парад автомобилей увеличивался в направлении к следующей точке своего пути.