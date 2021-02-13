Президент: Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны

Источник материала: БT

VI Всебелорусское народное собрание - это уже история. Большой народный диалог состоялся - озвучены десятки вопросов, которые предстоит реализовать не только делегатам форума, но и каждому из нас. Все решения были отражены в резолюции.

Такой большой разговор - это запрос общества - белорусы ждали ответов на многие вопросы. Переменам быть - это безусловно. Президент не раз за время работы площадки это отметит. Но главное (и эту мысль активно будут обсуждать делегаты в кулуарах) - нужно развиваться эволюционно. Беларусь должна оставаться президентской республикой - проект новой Конституции будет готов в течение года, а референдум могут совместить с местными выборами. В течение первого полугодия необходимо провести перерегистрацию партий. В ближайших планах - изменение законодательства по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами. Продолжат жестко пресекать попытки коррупции. Высказались и по поводу бизнеса - стране нужны инициативные люди, которые будут работать в интересах государства, а не на его разрушение.

"Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну, - эмоционально высказался Глава государства. - И запомните! Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, Президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые один в один, как в Беларуси, сегодня "переобулись". Вчера улыбались, ползали перед Путиным - сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну". Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: "Если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать".

Большой блок социальных вопросов. Быть целевому набору в вузы. Специалисты еще раз обсудят, как объединить централизованное тестирование с собеседованием. К тому вопросу вернутся на уровне Президента. Будем активно строить арендное жилье - квадратные метры станут стимулом работнику закрепиться на предприятии. Произведем свою вакцину - от Академии наук и Минздрава ждут результатов. Рассмотрят и замечания Федерации профсоюзов, пересмотрят систему начисления пенсий, разберутся с ценами.

Александр Лукашенко отреагировал на это, заявив, что установлением высоких цен особенно грешат частники.

"Мы примем очень серьезные решения, вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства, и установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано", - заявил Глава государства.

По его словам, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, государство не будет "шутить с лекарствами, уповать на какой-то рынок".

Президент также поручил правительству и Минтруда проработать поднятые ФПБ вопросы совершенствования пенсионной системы.

Форум завершен, но Президент пообещал - разговор в таком, пусть и немасштабном формате, будет продолжен в обществе по самым актуальным вопросам. Здравая критика, альтернативные взгляды, открытость и честность. Эмоционально и на злобу дня! Так, в кулуарах охарактеризуют делегаты работу республиканской площадки. В целом обсуждение шло более 3 часов. Кто хотел, тот высказался с трибуны. Работали и в формате открытого микрофона. Кто не успел - не уложился в регламент, ведь некоторые вопросы не вместить в несколько минут, еще выскажутся в СМИ.





