В аэропорту Тель-Авива в припаркованном самолете кто-то забыл кота

Источник материала: БT

Несчастный, позаброшенный питомец явно решил отомстить. Когда мохнатого все-таки обнаружили, глазам пилотов предстала удручающая картина. Кот, к счастью, жив и здоров. Чего не скажешь о кабине самолета. Все это время кот использовал ее как когтеточку.