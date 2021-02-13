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В аэропорту Тель-Авива в припаркованном самолете кто-то забыл кота
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несчастный, позаброшенный питомец явно решил отомстить. Когда мохнатого все-таки обнаружили, глазам пилотов предстала удручающая картина. Кот, к счастью, жив и здоров. Чего не скажешь о кабине самолета. Все это время кот использовал ее как когтеточку.
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Несчастный, позаброшенный питомец явно решил отомстить. Когда мохнатого все-таки обнаружили, глазам пилотов предстала удручающая картина. Кот, к счастью, жив и...
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