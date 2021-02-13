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В студии глава администрации "Великого камня" А. Ярошенко и депутат Палаты представителей А. Дашко
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приоритеты обозначены, движение вперед. Тему народного диалога продолжим обсуждать в студии. У нас в гостях глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко и депутат Палаты представителей Анатолий Дашко (видео).
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Приоритеты обозначены, движение вперед. Тему народного диалога продолжим обсуждать в студии. У нас в гостях глава администрации индустриального парка "Великий...
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