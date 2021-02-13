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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили хоккейный матч

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, после автопробега все неравнодушные белорусы к судьбе своей Родины отправились на "Олимпик Парк", где сегодня состоялся хоккейный матч в рамках 14-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Команда Президента Беларуси принимала дружину Минской области.

Команда Президента Беларуси обыграла дружину Минской области в рамках любительских соревнований

Хоккейная команда Президента Беларуси в итоге одержала пятую победу подряд в рамках нынешнего розыгрыша Республиканских соревнований среди любителей. В первом периоде на льду шла абсолютно равная борьба. Соперники обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке обе дружины подкорректировали свою меткость, и потому зрители увидели сразу 6 взятий ворот. У команды Президента Ярослав Чуприс отметился дублем. Кстати, один раз с передачи Главы государства. Еще однажды отличился Артем Антоненко. В заключительной трети хозяева льда вновь забросили 4 шайбы. Номинальные гости на это ответили лишь одним голом. Все тот же Ярослав Чуприс забросил еще дважды. В итоге у него покер. Артем Антоненко записал на свой счет дубль. А точку в матче поставил Николай Лукашенко. 9:4 - финальные цифры на табло.

Лучшими игроками сегодняшней встречи были признаны Михаил Бурдейный и Ярослав Чуприс. В турнирной таблице розыгрыша команда Президента лидирует. После 5-й игры набрано 10 очков.

 
 
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Кстати, после автопробега все неравнодушные белорусы к судьбе своей Родины отправились на "Олимпик Парк", где сегодня состоялся хоккейный матч в рамках 14-х...
 
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