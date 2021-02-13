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Законопроект о БЧБ-символике направлен в парламент. Комментарий юриста
14.02.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура учла мнение людей, требующих признания экстремистским бело-красно-белого флага и иной символики. Правда, учла и мнение требующих недопущения признания БЧБ экстремистским. Подготовлен и направлен в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму». Такой ответ из ведомства получил один из юристов, желающих принять участие в обсуждении инициативы. Снимок ответа
«В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше заявление по вопросу участия граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму. Как сообщалось вам ранее, изложенное в предыдущем обращении коллективное мнение о недопустимости признания бело-красно-белого флага экстремисткой символикой Генеральной прокуратурой принято к сведению и учтено в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», — говорится в письме.
Там также указано, что Генеральная прокуратура завершила работу над соответствующим законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»: он направлен в парламент для согласования и последующей доработки.
Отметим, что подлинность документа не подтверждена — получить комментарий в Генпрокуратуре не удалось.
Почему это хорошо для сторонников БЧБ?
Администратор телеграм-канала, юрист, который направил в Генпрокуратуру обращение о недопущении признания БЧБ экстремистским, рассказал TUT.BY, почему это хорошо.
— Если бы та группа граждан, которая в количестве 100 с небольшим человек во главе с Петром Шапко добилась бы поставленной цели, то Генпрокуратура обратилась бы в суд. Суд мог бы признать БЧБ и другую символику экстремистскими, обжалование могло не сработать, и в «Перечне запрещенных материалов» в Республиканском списке экстремистских материалов и в постановлении МВД о запрещенной символике появилась бы позиция, например, «БЧБ-флаг».
Но поскольку законопроект отправлен в парламент, то можно рассчитывать на заключение экспертов (ведь экспертная комиссия должна будет обосновать, почему сочетание цветов «бело-красно-белый» — экстремистское), дебаты, общественное обсуждение, работу комиссий. Также есть право альтернативного законотворчества. То есть мы можем внести в парламент (при условии, что под нашим обращением, а не под петицией в интернете подпишутся 50 тысяч человек) закон о признании БЧБ-флага национальным достоянием. И пока наш законопроект будет дорабатываться, основной законопроект также не может быть принят, — прокомментировал он.
А что творится вообще?
Напомним, 29 января стало известно, что в Генпрокуратуру обратились «неравнодушные» белорусы с заявлением, чтобы запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской.
В нынешнем законодательстве БЧБ-флаг
Ранее неоднократно про БЧБ-флаг высказывался Александр Лукашенко: называл его «фашистской символикой» и заявлял, что не намерен терпеть ее в Минске (это заявление сделано
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Генеральная прокуратура завершила работу над соответствующим законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»: он направлен в...
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