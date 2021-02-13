Законопроект о БЧБ-символике направлен в парламент. Комментарий юриста

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура учла мнение людей, требующих признания экстремистским бело-красно-белого флага и иной символики. Правда, учла и мнение требующих недопущения признания БЧБ экстремистским. Подготовлен и направлен в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму». Такой ответ из ведомства получил один из юристов, желающих принять участие в обсуждении инициативы. Снимок ответа опубликовал телеграм-канал белорусских юристов.



Фото: t.me/lexup/1393

«В Генеральной прокуратуре рассмотрено ваше заявление по вопросу участия граждан в совершенствовании законодательства о противодействии экстремизму. Как сообщалось вам ранее, изложенное в предыдущем обращении коллективное мнение о недопустимости признания бело-красно-белого флага экстремисткой символикой Генеральной прокуратурой принято к сведению и учтено в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму», — говорится в письме.

Там также указано, что Генеральная прокуратура завершила работу над соответствующим законопроектом «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму»: он направлен в парламент для согласования и последующей доработки.

Отметим, что подлинность документа не подтверждена — получить комментарий в Генпрокуратуре не удалось.

Почему это хорошо для сторонников БЧБ?

Администратор телеграм-канала, юрист, который направил в Генпрокуратуру обращение о недопущении признания БЧБ экстремистским, рассказал TUT.BY, почему это хорошо.

— Если бы та группа граждан, которая в количестве 100 с небольшим человек во главе с Петром Шапко добилась бы поставленной цели, то Генпрокуратура обратилась бы в суд. Суд мог бы признать БЧБ и другую символику экстремистскими, обжалование могло не сработать, и в «Перечне запрещенных материалов» в Республиканском списке экстремистских материалов и в постановлении МВД о запрещенной символике появилась бы позиция, например, «БЧБ-флаг».

Но поскольку законопроект отправлен в парламент, то можно рассчитывать на заключение экспертов (ведь экспертная комиссия должна будет обосновать, почему сочетание цветов «бело-красно-белый» — экстремистское), дебаты, общественное обсуждение, работу комиссий. Также есть право альтернативного законотворчества. То есть мы можем внести в парламент (при условии, что под нашим обращением, а не под петицией в интернете подпишутся 50 тысяч человек) закон о признании БЧБ-флага национальным достоянием. И пока наш законопроект будет дорабатываться, основной законопроект также не может быть принят, — прокомментировал он.

А что творится вообще?

Напомним, 29 января стало известно, что в Генпрокуратуру обратились «неравнодушные» белорусы с заявлением, чтобы запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской.

В нынешнем законодательстве БЧБ-флаг не относится к запрещенной символике, что, впрочем, не мешает судам штрафовать и выносить «сутки» якобы за нарушение законодательства о массовых акциях. БЧБ-флаг в окне или покрашенный дом в тех же тонах приравниваются к пикетированию.

Ранее неоднократно про БЧБ-флаг высказывался Александр Лукашенко: называл его «фашистской символикой» и заявлял, что не намерен терпеть ее в Минске (это заявление сделано в ноябре прошлого года), а также говорил про невозможность героизации нацизма «в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина», а «восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера» видели в немецкой кинохронике (заявление сделано в конце декабря ).