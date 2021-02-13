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Об информационной стратегии в рамках концепции нацбезопасности говорили в "Клубе редакторов"

14.02.2021 21:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в "Клубе редакторов" говорили об информационной стратегии в рамках концепции национальной безопасности. Этот вопрос активно обсуждался и на Всебелорусском народном собрании. Наша страна подверглась атаке, где главным оружием выступили именно информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа или просто работающие в национальных интересах других государств. Как поступают в таком случае самые демократические страны? Без суда и следствия - просто выключают неугодные ТВ-каналы или блокируют аккаунты в соцсетях. Может, пришло время и нам перестать стесняться. Не без доли сарказма предлагают эксперты.

Модернизация концепции национальной безопасности с учетом информационных угроз - одно из ключевых направлений работы на ближайшие 5 лет. Если антигосударственные СМИ открыто финансируются из-за рубежа и представляют чужие интересы, то на это должна последовать жесткая реакция, считают эксперты.

 
 
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Сегодня в "Клубе редакторов" говорили об информационной стратегии в рамках концепции национальной безопасности. Этот вопрос активно обсуждался и на...
 
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