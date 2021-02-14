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Подарки на 14 февраля: что хотят витебляне, а что им не нравится

14.02.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 14 фев – Sputnik. Корреспондент Sputnik поинтересовался у жителей Витебска, какие подарки они считают удачными, а какие не очень, и что хотели бы получить на День всех влюбленных от любимого человека.

Как ни странно, все опрашиваемые начинали ответ с классического замечания о том, что самое дорогое – это внимание.

"Самое главное – внимание, поэтому любой подарок, если он сделан с любовью, прекрасен. И совсем плохо, если забыли поздравить с праздником", - сообщил выбирающий подарок для своей девушки витеблянин Никита.

© Sputnik Денис Кошелев
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Молодого человека поддержали Ольга и Роман, которые тоже выбирали презенты друг для друга на День всех влюбленных. При этом Ольга подчеркнула: положительные эмоции – это самое дорогое в такой замечательный день.

Как отметила еще одна жительница города, Екатерина, - когда человек проявляет к тебе внимание - это самый чудесный дар на 14 февраля.

Немного конкретики

При этом у каждого опрошенного есть перечень вещей, которые он ни в коем случае не хотел бы получить в качестве подарка на День всех влюбленных. Например, все опрашиваемые отвергли носки, гели для душа и шампуни.

"Однозначно никаких гелей и носков или мыла, я это могу и сам себе купить, да и вообще. Избитая тема", - заявил Роман.

Его спутница добавила, что не хотела бы получить в качестве подарка газовый баллончик.

Из всех опрошенных лишь одна девушка философски заметила, что гелей для душа "много не бывает".

"В нынешние морозы одним из лучших презентов я бы назвала валенки. Хотя очень люблю цветы и была бы рада скромному букетику от любимого, но только без конфет, поскольку к ним абсолютно равнодушна", - призналась собеседница.

А Никита решил продемонстрировать свое внимание любимой девушке с помощью коробки сладостей, которую красиво упакует.

© Sputnik Максим Богданович
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"Я креативно ограниченный, поэтому всегда дарю деньги, но знаю, что не хотел бы получить какие-нибудь носки или пену для бритья", - подчеркнул собеседник.

На вопрос, обрадовали бы Никиту валенки или нет, если бы их подарила любимая девушка на 14 февраля, парень ответил: после такого подарка он предпочел бы одиночество.

Что говорят продавцы

Как отметили продавцы сувениров, за день-два до праздника у них возрастают продажи подарков и упаковочных материалов.

"За день до праздника обычно начинают скупать все, создается впечатление, будто многие  пытаются купить хоть что-нибудь, просто для того, чтобы не оставить без подарка любимого человека", - сообщила продавец сувениров Ольга.

А коллега Ольги, которая продает различные гаджеты, отметила: более дорогие подарки покупают обычно за неделю до праздника, а перед 14 февраля наступает очередь более дешевых презентов. Но в этом году, как ни странно, особенного ажиотажа в преддверии праздника не наблюдается.

 
Теги: Витебск
 
 
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Несмотря на то, что все хотят внимания со стороны второй половинки, у каждого оказался список вещей, которые он не хотел бы получить на романтический праздник.
 
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