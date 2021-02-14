Белорусы первыми испытают на себе польские экспресс-визы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев ― Sputnik. Министерство иностранных дел Польши будет выдавать так называемые экспресс-визы иностранцам, которые захотят приехать в страну для трудовой деятельности, об этом сообщает издание Rzecpospolita со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что в первую очередь, новая процедура предназначена для граждан Беларуси.

"Новое решение в основном пойдет на пользу работодателям. Бизнес-сообщество давно призывало нас сократить сроки выдачи виз", - цитирует издание представителя от предпринимателей Адама Абрамовича.

В настоящее время иностранец, который хочет получить польскую визу, дожидается сперва визита в консульство, а затем – окончательного решения. Иногда эта процедура занимает недели и месяцы. Более быстрая выдача национальных виз станет более быстрой благодаря поправкам к закону об иностранцах, которые вступили в силу 9 февраля. Новые правила позволяют создать спецдепартамент при Министерстве иностранных дел для ускоренной обработки заявлений на получение визы.

Ведомство в Варшаве будет иметь те же инструменты и полномочия для принятия визовых решений, как и консулы. Причем работа департамента будет касаться как туристических, так и рабочих виз.

Читайте также: