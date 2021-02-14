|
Белорусы первыми испытают на себе польские экспресс-визы
14.02.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев ― Sputnik. Министерство иностранных дел Польши будет выдавать так называемые экспресс-визы иностранцам, которые захотят приехать в страну для трудовой деятельности, об этом сообщает издание
Отмечается, что в первую очередь, новая процедура предназначена для граждан Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Новое решение в основном пойдет на пользу работодателям. Бизнес-сообщество давно призывало нас сократить сроки выдачи виз", - цитирует издание представителя от предпринимателей Адама Абрамовича.
В настоящее время иностранец, который хочет получить польскую визу, дожидается сперва визита в консульство, а затем – окончательного решения. Иногда эта процедура занимает недели и месяцы. Более быстрая выдача национальных виз станет более быстрой благодаря поправкам к закону об иностранцах, которые вступили в силу 9 февраля. Новые правила позволяют создать спецдепартамент при Министерстве иностранных дел для ускоренной обработки заявлений на получение визы.
Ведомство в Варшаве будет иметь те же инструменты и полномочия для принятия визовых решений, как и консулы. Причем работа департамента будет касаться как туристических, так и рабочих виз.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От решения выиграют как работодатели, так и сами иностранцы, которые оперативно получат документы для въезда в страну и трудоустройства, считают авторы идеи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)