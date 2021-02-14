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Сумочка с камерой-мухой стала самым дорогим лотом музея КГБ в США
14.02.2021 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Сотни экспонатов музея КГБ в Нью-Йорке, проработавшего год, были распроданы на аукционе Julien's Auctions, об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Аукцион назывался "Реликвии холодной войны", самым дорогим лотом стала женская сумочка с украшением в виде мухи – в ней была спрятана скрытая камера. За нее думали выручить не больше трех тысяч долларов, но в итоге она ушла за 32 тысячи.
Второй по дороговизне экспонат – шпионская монета, в ней встроено потайное отделение. Такой лот был выкуплен за 25 600. Еще один предмет со скрытой камерой – набор женской косметики – был продан за 22 400.
© Sputnik / Михаил Кухтарев
Очень опасный лот – зонтик, в котором встроен механизм с иглой – продали за 19 200 долларов. Был на аукционе и оригинальный 60-страничный документ, написанный кубинским революционером Эрнесто Че Геварой, его купили за 16 тысяч.
Всего на торги было выставлено более 400 экспонатов. Куратором музея, открытого в начале 2019 года, являлся выходец из Литвы Юлиус Урбайтис. Весной 2020-го музей был закрыт из-за пандемии, позже стало известно, что он закроется насовсем, а экспонаты будут распроданы.
Какие шпионские гаджеты предлагались на аукционе -
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Музей был открыт в 2019-м году, его куратором являлся выходец из Литвы, но год спустя выставку пришлось закрыть из-за пандемии, а потом было решено больше не открывать...
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