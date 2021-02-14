Сумочка с камерой-мухой стала самым дорогим лотом музея КГБ в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Сотни экспонатов музея КГБ в Нью-Йорке, проработавшего год, были распроданы на аукционе Julien's Auctions, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Аукцион назывался "Реликвии холодной войны", самым дорогим лотом стала женская сумочка с украшением в виде мухи – в ней была спрятана скрытая камера. За нее думали выручить не больше трех тысяч долларов, но в итоге она ушла за 32 тысячи.

Второй по дороговизне экспонат – шпионская монета, в ней встроено потайное отделение. Такой лот был выкуплен за 25 600. Еще один предмет со скрытой камерой – набор женской косметики – был продан за 22 400.

Очень опасный лот – зонтик, в котором встроен механизм с иглой – продали за 19 200 долларов. Был на аукционе и оригинальный 60-страничный документ, написанный кубинским революционером Эрнесто Че Геварой, его купили за 16 тысяч.

Всего на торги было выставлено более 400 экспонатов. Куратором музея, открытого в начале 2019 года, являлся выходец из Литвы Юлиус Урбайтис. Весной 2020-го музей был закрыт из-за пандемии, позже стало известно, что он закроется насовсем, а экспонаты будут распроданы.

Какие шпионские гаджеты предлагались на аукционе - смотрите на видео Sputnik .

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