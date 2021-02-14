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А.Бузаров: Высокий уровень интерактивности народного собрания, а также откровенность Президента Беларуси
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВысокий уровень интерактивности
Мнение: Андрей Бузаров
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А.Бузаров: Высокий уровень интерактивности народного собрания, а также откровенность Президента Беларуси
Высокий уровень интерактивности народного собрания, а также откровенность Президента Беларуси отметил авторитетный политический обозреватель из Украины. Андрей...
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