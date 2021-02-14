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Все это сконцентрировали в два очень важных дня

Такой большой разговор - это запрос общества - белорусы ждали ответов на многие вопросы. Политика экономического роста, внешнее давление, санкции Запада, провал забастовок, изменения в Конституцию и жесткое пресечение фактов коррупции, социально ответственный бизнес. Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами.

- это запрос общества - белорусы ждали ответов на многие вопросы. Политика экономического роста, внешнее давление, санкции Запада, провал забастовок, изменения в Конституцию и жесткое пресечение фактов коррупции, социально ответственный бизнес. Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами.









Переменам быть - это безусловно. Президент не раз за время работы площадки это отметит

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано...

Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие -- это уже наша история. До ВНС было организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений, касающихся развития страны.Но главное - развиваться эволюционно! Подводя итог, Александр Лукашенко остановился на важнейшем для страны, без чего невозможно движение вперед - это единство! Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться.