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Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано более тысячи диалоговых площадок, а в оргкомитет форума поступило 17 тысяч предложений,  касающихся развития страны. 

Все это сконцентрировали в два очень важных дня

Такой большой разговор - это запрос общества - белорусы ждали ответов на многие вопросы. Политика экономического роста, внешнее давление, санкции Запада, провал забастовок, изменения в Конституцию и жесткое пресечение фактов коррупции, социально ответственный бизнес. Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами.

Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться

Переменам быть - это безусловно. Президент не раз за время работы площадки это отметит

Но главное - развиваться эволюционно! Подводя итог, Александр Лукашенко остановился на важнейшем для страны, без чего невозможно движение вперед - это единство! Чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, Беларусь должна сплотиться. 

Президент: Ни одно мнение, предложение и инициатива не должны остаться без внимания

А. Лукашенко: Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу
 
 
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Месяцы обсуждений и дискуссий, планы, предложения и споры. Главное событие - VI Всебелорусское народное собрание - это уже наша история. До ВНС было организовано...
 
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