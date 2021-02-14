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План действий на ближайшие пять лет намечен. Сейчас важно работать на достижение целей

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Добиться всего нам поможет только наша совместная работа, гармония и уважение друг к другу. 

Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки: "Если люди понимают, что у них стабильное завтра, что у них дом, у них тыл, у них появляются дети, у них появляется желание закрепиться на том рабочем месте, куда он пришел. Это темы вечные и кажется, все просто. Но вместе с тем мы должны донести до каждой семьи, до каждого работника на своем рабочем месте именно вот эти позывы, что только все вместе, только в гармоничном развитии общества, во взаимодействии, в солидарности мы можем двигаться вперед, только рядом".

Два дня дискуссий и весь социальный срез общества. VI Всебелорусский форум стал поистине народным
 
 
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Добиться всего нам поможет только наша совместная работа, гармония и уважение друг к другу.  Лариса Волкова, председатель Минской городской организации...
 
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