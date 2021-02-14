|
План действий на ближайшие пять лет намечен. Сейчас важно работать на достижение целей
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДобиться всего нам поможет только наша совместная работа, гармония и уважение друг к другу.
Лариса Волкова, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки: "Если люди понимают, что у них стабильное завтра, что у них дом, у них тыл, у них появляются дети, у них появляется желание закрепиться на том рабочем месте, куда он пришел. Это темы вечные и кажется, все просто. Но вместе с тем мы должны донести до каждой семьи, до каждого работника на своем рабочем месте именно вот эти позывы, что только все вместе, только в гармоничном развитии общества, во взаимодействии, в солидарности мы можем двигаться вперед, только рядом".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Добиться всего нам поможет только наша совместная работа, гармония и уважение друг к другу. Лариса Волкова, председатель Минской городской организации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)