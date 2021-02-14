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Все для комфортной зимовки обитателей Станьковского зоосада

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В зимнем меню - как экзотических павлинов, так и домашних птиц, специальный комбикорм, разные виды зерна: кукуруза, овес, пшеница и ячмень. А в местном кафе для животных, которых более 40 видов - морковь, капуста, свекла, картофель и сено. Прекрасно переносят белорусские морозы и уссурийские дальневосточные тигры.

Все для комфортной зимовки обитателей Станьковского зоосада

Вольеры для них немного утепляют, но свои шубы в полоску приспособлены к любым природным условиям. В зимнем рационе - свежее мясо и подкормка со всеми необходимыми витаминами и минералами.


Спать зимой ни Василиса, ни вторая медведица Маша не собираются. Много еды, развлечений хватает, да и компания веселая.

 
 
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В зимнем меню - как экзотических павлинов, так и домашних птиц, специальный комбикорм, разные виды зерна: кукуруза, овес, пшеница и ячмень. А в местном кафе для...
 
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