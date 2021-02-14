Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки репортажей и тысячи снимков - народное вече оказалось богатым на информационные поводы Без хлеба не остались как белорусские журналисты, так и зарубежные. Напомним, Всебелорусское народное собрание освещали порядка 500 представителей СМИ. 30 из них - из...

Без хлеба не остались как белорусские журналисты, так и зарубежные. Напомним,освещали порядка 500 представителей СМИ. 30 из них - из России, Украины, Венгрии, Италии, Китая и Японии. Что касается отечественных изданий, во Дворце Республики работали не только национальные медиа, но и региональные, и отраслевые.Добавим, журналистам были доступны абсолютно все делегаты. Они открыто общались в кулуарах. Во время заседания мои коллеги могли адресовать любой вопрос экспертам - это специалисты из всех регионов и отраслей, которые находились в соседнем с пресс-центром зале.