Десятки репортажей и тысячи снимков - народное вече оказалось богатым на информационные поводы

Без хлеба не остались как белорусские журналисты, так и зарубежные. Напомним, Всебелорусское народное собрание освещали порядка 500 представителей СМИ. 30 из них - из России, Украины, Венгрии, Италии, Китая и Японии. Что касается отечественных изданий, во Дворце Республики работали не только национальные медиа, но и региональные, и отраслевые.
Елена Демидович, комментатор Первого Национального канала Белорусского радио: "Представлены абсолютно все слои общества: и молодые специалисты, и ткачихи, и политики и политологи, военные. У каждого есть что-то свое интересное, своя точка зрения, к которой нужно прислушиваться, и потом будем в своей работе дальше отрабатывать это".
Юлия Шатилова, корреспондент телеканала "Звезда" (Россия): "Интересно было это все послушать, для Беларуси это вообще событие, я так понимаю. Очень много коллег. Особенно в свете событий, которое у вас происходило летом. И поэтому этому мероприятию такое внимание".
Анна Радюк, редактор газеты "Гродзенская праўда": "Интересует то же, что и всю страну - развитие инфраструктуры, повышение заработной платы, жилищное строительство, аспекты молодежной политики, возможности самореализации".
Добавим, журналистам были доступны абсолютно все делегаты. Они открыто общались в кулуарах. Во время заседания мои коллеги могли адресовать любой вопрос экспертам - это специалисты из всех регионов и отраслей, которые находились в соседнем с пресс-центром зале.