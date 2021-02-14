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Десятки репортажей и тысячи снимков - народное вече оказалось богатым на информационные поводы

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Без хлеба не остались как белорусские журналисты, так и зарубежные. Напомним, Всебелорусское народное собрание освещали порядка 500 представителей СМИ. 30 из них - из России, Украины, Венгрии, Италии, Китая и Японии. Что касается отечественных изданий, во Дворце Республики работали не только национальные медиа, но и региональные, и отраслевые.  

Елена Демидович, комментатор Первого Национального канала Белорусского радио:  "Представлены абсолютно все слои общества: и молодые специалисты, и ткачихи, и политики и политологи, военные. У каждого есть что-то свое интересное, своя точка зрения, к которой нужно прислушиваться, и потом будем в своей работе дальше отрабатывать это".  

Юлия Шатилова,  корреспондент телеканала "Звезда" (Россия):  "Интересно было это все послушать, для Беларуси это вообще событие, я так понимаю. Очень много коллег. Особенно в свете событий, которое у вас происходило летом. И поэтому этому мероприятию такое внимание".

Анна Радюк, редактор газеты "Гродзенская праўда": "Интересует то же, что и всю страну - развитие инфраструктуры, повышение заработной платы, жилищное строительство, аспекты молодежной политики, возможности самореализации". 

Добавим, журналистам были доступны абсолютно все делегаты. Они открыто общались в кулуарах. Во время заседания мои коллеги могли адресовать любой вопрос экспертам -  это специалисты из всех регионов и отраслей, которые находились в соседнем с пресс-центром зале.

Всебелорусское народное собрание вызвало живой интерес у зарубежных СМИ

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Без хлеба не остались как белорусские журналисты, так и зарубежные. Напомним, Всебелорусское народное собрание освещали порядка 500 представителей СМИ. 30 из них - из...
 
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