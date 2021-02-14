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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Д. Василец: Им просто нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок и лозунгов Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская...

Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская оппозиция публично отказалась от участия, хотя власти предложили максимально открытый диалог всем представителям оппозиционных структур. Известный украинский журналист и общественный деятельсчитает, что этот демарш был вполне предсказуемым. По мнению эксперта, нашим “невероятным” просто нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок и лозунгов.