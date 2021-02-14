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Д. Василец: Им просто нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок и лозунгов

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то, что на Всебелорусское народное собрание были приглашены представители абсолютно всех слоев общества и профессиональных групп, белорусская оппозиция публично отказалась от участия, хотя власти предложили максимально открытый диалог всем представителям оппозиционных структур. Известный украинский журналист и общественный деятель Дмитрий Василец считает, что этот демарш был вполне предсказуемым. По мнению эксперта, нашим “невероятным” просто нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок и лозунгов.

 Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина):  "Они понимают, что, выйдя на трибуну, им нужно что-то сказать. Нужно сказать с аргументами, фактами и так далее. И, конечно же, если их проанализировать, их аргументация, их логика и их факты, мягко говоря, выглядят неубедительными, с учетом того, что мы имеем на протяжении всего этого времени опыт и наблюдали, как этот белорусский протест развивался. Как хотели эти так называемые белорусские оппозиционеры уничтожить экономику Беларуси, как призывали забирать вклады из белорусских банков, как призывали не пользоваться белорусскими товарами, чтобы промышленность останавливалась. Мы все помним, как они пытались останавливать государственные предприятия в угоду заграничным. Что они в принципе могли сказать? Мне, например, непонятно. Они, скорее всего, испугались и им нечего предложить белорусскому народу, кроме кричалок, лозунгов и прочего".


Мнение: Дмитирий Василец

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