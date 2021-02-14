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Делегаты ВНС уверены - воспитывать патриотизм среди молодежи нужно еще в семье
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗатронули и такую тему, как воспитание патриотизма среди молодежи. Делегаты
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Затронули и такую тему, как воспитание патриотизма среди молодежи. Делегаты Всебелорусского народного собрания уверены - это делать нужно еще в семье. Не последнее...
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