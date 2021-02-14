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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегаты ВНС уверены - воспитывать патриотизм среди молодежи нужно еще в семье Затронули и такую тему, как воспитание патриотизма среди молодежи. Делегаты Всебелорусского народного собрания уверены - это делать нужно еще в семье. Не последнее...

Затронули и такую тему, как воспитание патриотизма среди молодежи. Делегатыуверены - это делать нужно еще в семье. Не последнее место в обсуждениях занимает и демографическая ситуация, особенно, что касается малых деревень и сел.