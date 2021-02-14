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В.Караник о проблеме оттока кадров из сельской местности и как закрепить человека труда на земле, где он родился
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуществует ли проблема оттока кадров из сельской местности и как закрепить человека труда на той земле, где он родился? Председатель Гродненского исполкома Владимир Караник ответил на все эти вопросы, которые звучали, в выездной студии Агентства теленовостей.
Также гостями выездной студии были:
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В.Караник о проблеме оттока кадров из сельской местности и как закрепить человека труда на земле, где он родился
Существует ли проблема оттока кадров из сельской местности и как закрепить человека труда на той земле, где он родился? Председатель Гродненского исполкома...
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