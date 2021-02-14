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Делегаты об участии молодежи в значимых для страны проектах, развитии села и роли старост в деревнях

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многие темы, озвученные на собрании, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие молодежи в значимых для страны проектах, развитие села и роль старост в деревнях. А ведь в том числе и из таких  вопросов состоит наша жизнь. И к ее будущему  делегаты не безразличны.   

Александр Шут, председатель Общественного объединения белорусов Кыргызстана: "Председатели "Беларусаў замежжа"  нас всегда приглашают. Мы благодарны за это и Александру Григорьевичу. Мы знаем, что это его внимание к диаспорам, "белорусам замежжа". Белорусы никогда не были предателями. И мы поддерживаем изменения, которые хотят внести в Конституцию Республики Беларусь. Поддерживаем в целом политику Александра Григорьевича. Это лидер!".

Делегаты об участии молодежи в значимых для страны проектах, развитии села и роли старост в деревнях

Николай Луговской, председатель Ленинского сельсовета Жабинковского района: "Сегодня депутаты сельского совета - это те люди, являющиеся у нас проводниками идей, которые дают простые граждане. Но все равно они не работают в основном в этой сфере, потому что это все на добровольных началах. Больше всего помогает институт старост. Это те люди, которые получают небольшую зарплату, но они являются самыми авторитетными, самыми большими помощниками. Мы предлагали первое: чтобы увеличить вознаграждение старост. И второе предложение - если староста в работоспособном возрасте (в деревне найти работу не всегда можно) и готов работать, то эту работу засчитывать в том числе в трудовой стаж".

Вероника Козловская, директор СШ № 3 г. Поставы: "Мне безумно приятно быть участником такого значимого события в нашей стране. Потому что каждый из нас понимает: то, что ждет нас в будущем - зависит от каждого из нас. И мы обсуждаем, строим планы на ближайшую пятилетку. Отрадно, что и Глава государства, и все здесь присутствующие уделяют внимание именно молодым людям. Потому что от каждого из нас зависит, какой станет наша страна, на какую ступень она поднимется и какой в развитии она будет".

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Многие темы, озвученные на собрании, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие...
 
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