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Александр Шут, председатель Общественного объединения белорусов Кыргызстана: "Председатели "Беларусаў замежжа" нас всегда приглашают. Мы благодарны за это и Александру Григорьевичу. Мы знаем, что это его внимание к диаспорам, "белорусам замежжа". Белорусы никогда не были предателями. И мы поддерживаем изменения, которые хотят внести в Конституцию Республики Беларусь. Поддерживаем в целом политику Александра Григорьевича. Это лидер!".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегаты об участии молодежи в значимых для страны проектах, развитии села и роли старост в деревнях Многие темы, озвученные на собрании, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие...

Многие темы, озвученные, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие молодежи в значимых для страны проектах, развитие села и роль старост в деревнях. А ведь в том числе и из таких вопросов состоит наша жизнь. И к ее будущему делегаты не безразличны.