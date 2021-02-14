Источник материала: БT

Таких народных собраний у нас нет. И в этом плане Беларусь действительно показывает миру, что она в состоянии такое организовать









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Рар: Всебелорусский форум заложил нужный фундамент для процветания и развития Беларуси в будущем За Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный немецкий политолог Александр Рар положительно оценил работу...

Зас неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный немецкий политолог Александр Рар положительно оценил работу народного вече. По мнению эксперта, Всебелорусский форум заложил основы для всесторонних преобразований и реформ, в том числе и конституционных, которые сформируют нужный фундамент для процветания и развития Беларуси в будущем.