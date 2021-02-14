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А. Рар: Всебелорусский форум заложил нужный фундамент для процветания и развития Беларуси в будущем

14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный немецкий политолог Александр Рар положительно оценил работу народного вече. По мнению эксперта, Всебелорусский форум заложил основы для всесторонних преобразований и реформ, в том числе и конституционных, которые сформируют нужный фундамент для процветания и развития Беларуси в будущем.

Александр Рар, политолог, журналист-международник (Германия): "Это народное собрание собирать было важно, особенно в нынешней сложной ситуации, общественной ситуации в Беларуси. Где есть и оппозиционное движение, и власть, которая пытается провести определенные реформы. Главная цель этого собрания - это навести мосты между согласными и несогласными, между правительством, властью и широкими общественными движениями, организациями и т.д.

Таких народных собраний у нас нет. И в этом плане Беларусь действительно показывает миру, что она в состоянии такое организовать

 
Это вече, прекрасное слово должно работать потом на более низком уровне, через разные институты, через взаимопонимание, получая вот это импульс от такого большого собрания, который определяет вектор развития именно этого диалога. Следующий шаг - конституционное собрание, в которое будут входить как можно больше конструктивных сил внутри белорусского общества, страны и власти для того, чтобы сформировать новый и нужный фундамент для процветания и продвижения Беларуси в 21 веке".


 
 
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За Всебелорусским народным собранием с неподдельным интересом наблюдали и за рубежом. Известный немецкий политолог Александр Рар положительно оценил работу...
 
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