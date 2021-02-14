|
Программа социально-экономического развития нашей страны рассчитана на поддержку каждого белоруса без исключения
14.02.2021 15:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоддержка материнства и детства, образование, помощь в трудоустройстве и обеспечение достойной старости. О важности всех социальных инвестиций говорили и участники
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Очередной раз я убедился, что все-таки самый главный приоритет развития нашей страны - это человек. Социально-экономическое развитие нашей страны - это улучшение благосостояния населения. Насколько будет богатое наше население, настолько будет привлекательнее наша промышленность и наша страна для инвестиций, настолько будем и мы привлекательнее на международной арене. Всебелорусское народное собрание - это действительно такой заряд энергии, заряд позитива единомышленников, которые делают все, для того, чтобы наша страна развивалась и процветала, во благо и в интересах нашего государства".
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Я считаю, что всегда нужно ставить амбициозные планы. Потому что у нас замечательный народ, очень трудолюбивый. У нас самая высокая занятость населения. И, соответственно, мы можем позволить себе ставить такие планы. И мы практически уверены, что можем осуществить их. Потому что те люди, которые работают, вносят большой вклад в развитие нашей страны".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа социально-экономического развития нашей страны рассчитана на поддержку каждого белоруса без исключения
Поддержка материнства и детства, образование, помощь в трудоустройстве и обеспечение достойной старости. О важности всех социальных инвестиций говорили и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)