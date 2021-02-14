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Было задержано 68 человек. В МВД прокомментировали случившееся на базе отдыха возле Смолевичей
14.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием БЧБ-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов. Так в
Всего, по данным ведомства, было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.
На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство.
В МВД сообщили, что участники «концерта» употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование).
Напомним, вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе
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Всего, по данным ведомства, было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних.
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