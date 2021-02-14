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В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз белорусам
14.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз. В первую очередь новшество коснется белорусов, сообщает
Для выдачи экспресс-виз будет создан специальный отдел в Министерстве иностранных дел, сотрудники которого получат такие же инструменты для выдачи виз, что и консулы. Это позволит максимально упростить процедуру легализации нахождения на территории Польши многих белорусов. Изменения будут касаться как туристических, так и рабочих виз.
В ближайшее время будет опубликовано постановление с условиями, при которых иностранные граждане смогут подавать соответствующие заявления на получение виз в ускоренном порядке.
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В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз. В первую очередь новшество коснется белорусов, сообщает Rzeczpospolita.
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