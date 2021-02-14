«Все норм, не волнуйся». Что с теми, кого задержали на субботнем концерте в Смолевичах

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе задержали местных жителей, которые пришли на концерт, а также участников белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, певицу Валерию Суровицкую (LEAR). TUT.BY попытался узнать подробности событий субботы.



Группа «Разбітае сэрца пацана». Фото: Катерина Москалёва

— Мою семью задержали — отца, маму и брата. Брат позвонил мне около 9 утра и сказал, что их везут в Жодино, — рассказывает местный житель Витовт. — Анонс [концерта], скорее всего, был в небольших группах и чатах. Говорили, что на этот концерт собирались ехать люди из Минска, Слободы (Курган Славы), Жодино.

В телеграм-канале «Списки Задержанных» действительно много людей с одинаковыми фамилиями. Судя по всему, многих задерживали семьями. Например, три человека с фамилией Григорович — это родные нашего собеседника.

По информации из местного чата, задержанных с несовершеннолетними детьми отпускали из РОВД после составления протокола: таких было около семи человек.

Музыкантов же не отпустили. Фамилии участников группы РСП Павла Городницкого и Дениса Тарасенко, а также менеджера группы Анастасии Долюшка есть среди фамилий задержанных на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

Жена Павла Городницкого Надежда сказала, что подробностей о прошедшем концерте не знает.

— Только утром от девушки с другого номера пришло сообщение, что они в РОВД — я так понимаю, Смолевичском, «все норм, не волнуйся». Это единственное, что я знаю. Мы хотели ехать в Смолевичи, но уже не успели, — сообщила жена музыканта.



Скриншот показала Надежда Городницкая

Также мы пытались связаться с Денисом Птушкай — барабанщиком OK-band. В 9.30 утра его телефон был недоступен. На странице во «ВКонтакте» в последний раз Денис был онлайн в 19.14 субботы, 13 февраля.

Игорь (имя изменено по просьбе мужчины, но его реальные данные есть в редакции) был на концерте, но его после задержания отпустили. С ним был его несовершеннолетний сын. Их продержали в РОВД до 4 утра, само задержание было около 20.30.

— Мы приехали чуть раньше, у меня были барабаны для группы РСП. Также приехал их «звукач». Где-то к 19.00 мы все расставили, стали подтягиваться люди. Но начали минут на 30−40 позже. Сначала выступила певица Lear, после нее на сцену вышли РСП. Они успели исполнить одну или две песни, и ворвался ОМОН, — описывает события Игорь. — Всех расставили по стенкам, начали собирать телефоны, проверять личные вещи. Уехали из «Огонька» мы не быстро.

По мнению Игоря, задержали всех, кто находился в помещении. Но среди них он никого не знает — мужчина не местный, а приехал из Минска.

— В Смолевичский РОВД мы поехали колонной. Кто был на авто, садился за руль, рядом — сотрудник ОМОН, — поясняет собеседник.

По словам мужчины, кроме него и сына, около 4 утра из РОВД отпустили также девочку с братом и женщину с двумя детьми.

Пресс-служба МВД позже опубликовала комментарий : было задержано 68 человек.