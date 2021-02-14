|
Витебская городская станция скорой помощи изменила название. Почему?
14.02.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно городская станция скорой и неотложной медицинской помощи изменила название — теперь это областной центр скорой медицинской помощи,
Сейчас, как пояснил главный врач Виктор Гомонов, службы скорой в районах области входят в состав местных больниц. Впоследствии создадут межрайонные медицинские центры, сделают единую диспетчерскую по приему и распределению вызовов.
В областном центре скорой помощи работают 69 врачей, 224 медработника среднего звена, 124 водителя, другой персонал. Круглосуточно на линию выходит 34 бригады скорой, они оказывают помощь 415 тысячам жителей областного центра и Витебского района.
В год центр обслуживает более 150 тысяч вызовов. Действуют 4 подстанции: в Витебске, Сураже и Яновичах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В службе скорой помощи происходит реорганизация.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)