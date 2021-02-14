Витебская городская станция скорой помощи изменила название. Почему?

Источник материала: Tut.by

Недавно городская станция скорой и неотложной медицинской помощи изменила название — теперь это областной центр скорой медицинской помощи, сообщают «Витьбичи». В службе скорой помощи происходит реорганизация.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас, как пояснил главный врач Виктор Гомонов, службы скорой в районах области входят в состав местных больниц. Впоследствии создадут межрайонные медицинские центры, сделают единую диспетчерскую по приему и распределению вызовов.

В областном центре скорой помощи работают 69 врачей, 224 медработника среднего звена, 124 водителя, другой персонал. Круглосуточно на линию выходит 34 бригады скорой, они оказывают помощь 415 тысячам жителей областного центра и Витебского района.

В год центр обслуживает более 150 тысяч вызовов. Действуют 4 подстанции: в Витебске, Сураже и Яновичах.