|
Парафьяновский Хатико. Собака около Докшиц уже девятый год ждет своего хозяина
14.02.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рыжую пушистую собаку можно увидеть на дороге, которая ведет в деревню Парафьяново под Докшицами. Местные жители говорят, что она уже девятый год ждет здесь своего хозяина.
Местный житель Богдан Тадевушевич
Сельчане говорят, что собаку кто-то выбросил из машины и уехал. С тех пор она здесь ждет хозяина. Сердобольные люди ее постоянно подкармливают. Она принимает еду, но близко к себе никого не подпускает.
Про «парафьяновского Хатико» журналисты
Местные говорят, что в округе все любят собаку за верность — и взрослые, и дети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчане говорят, что собаку кто-то выбросил из машины и уехал. С тех пор она здесь ждет хозяина. Сердобольные люди ее постоянно подкармливают. Она принимает еду, но...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)