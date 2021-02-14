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Парафьяновский Хатико. Собака около Докшиц уже девятый год ждет своего хозяина

14.02.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рыжую пушистую собаку можно увидеть на дороге, которая ведет в деревню Парафьяново под Докшицами. Местные жители говорят, что она уже девятый год ждет здесь своего хозяина.


Местный житель Богдан Тадевушевич рассказал «Белсату», что собака находится здесь с 2012 года. Мужчина постоянно приносит ей еду, которую оставляет у дороги. Собака уже знает его машину и бежит за ней.

Сельчане говорят, что собаку кто-то выбросил из машины и уехал. С тех пор она здесь ждет хозяина. Сердобольные люди ее постоянно подкармливают. Она принимает еду, но близко к себе никого не подпускает.

Про «парафьяновского Хатико» журналисты писали и раньше. Например, четыре года назад сообщалось, что люди дали объявление в интернете, и хозяин вроде бы даже и приезжал. Но собаки в тот момент не было на дороге: животное находится там не все время, иногда уходит, а потом возвращается.

Местные говорят, что в округе все любят собаку за верность — и взрослые, и дети.


 
 
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Сельчане говорят, что собаку кто-то выбросил из машины и уехал. С тех пор она здесь ждет хозяина. Сердобольные люди ее постоянно подкармливают. Она принимает еду, но...
 
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