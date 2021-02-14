Университет в Витебске сделал онлайн-фотоальбом своих студентов и педагогов за 110 лет. Посмотрите!
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Источник материала:
Tut.by
Медиацентр Витебского государственного университета имени Петра Машерова сделал интересный , который отражает 110-летнюю историю вуза. В галерее собраны снимки студентов, преподавателей, разных событий из жизни учебного заведения, начиная с 1910-го и по 2020 год. фотопроект Студенты пединститута, 1920-е-годы. Фото: vsu.by
— Мы собирали фотографии выпускников, преподавателей, студентов Витебского государственного университета (до 1995 года — педагогического института), оцифровывали снимки из архивов, нашего музея, — рассказали TUT.BY в медиацентре ВГУ. — И объединили весь материал в общем проекте, который пополняется и сейчас. Некоторые фотографии нашли при помощи TUT.BY — за что вам большое спасибо.
1939 год. Третий слева в нижнем ряду — студент Петр Машеров, будущий первый секретарь Компартии БССР, самый известный руководитель советской Беларуси. Фото: vsu.by Студенты художественно-графического-факультета. 1950-е годы. Фото: vsu.by Полевая практика студентов химико-биологического факультета. 1960-е годы. Фото: vsu.by 1960-е годы. Фото: vsu.by Студенты на демонстрации 7 ноября. 1970-е годы. Фото: vsu.by Заседание студенческого совета общежития № 4. 1980-е годы. Фото: vsu.by Выступление студентов пединститута на праздновании 1 мая. 1982 год. Фото: vsu.by Сборная истфака — чемпион университета по футболу, 2000 год. Фото: vsu.by Посвящение в студенты, 2003 год. Фото: vsu.by Конкурс «Мисс ВГУ», 2007 год. Фото: vsu.by ВГУ на параде Победы. 2005 год. Фото: vsu.by Студенты истфака на археологической практике. Игра «Охота на мамонта». 2008 год. Фото: vsu.by Концерт, посвященный 100-летию вуза. Фото: vsu.by День открытых дверей в онлайн-формате, 2020 год. Фото: vsu.by
Линейка первокурсников, 2020 год. Фото: vsu.by
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Медиацентр Витебского государственного университета сделал интересный фотопроект, который отражает 110-летнюю историю вуза. В галерее собраны снимки студентов,...
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