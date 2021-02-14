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Университет в Витебске сделал онлайн-фотоальбом своих студентов и педагогов за 110 лет. Посмотрите!

14.02.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Медиацентр Витебского государственного университета имени Петра Машерова сделал интересный фотопроект, который отражает 110-летнюю историю вуза. В галерее собраны снимки студентов, преподавателей, разных событий из жизни учебного заведения, начиная с 1910-го и по 2020 год.


Студенты пединститута, 1920-е-годы. Фото: vsu.by

— Мы собирали фотографии выпускников, преподавателей, студентов Витебского государственного университета (до 1995 года — педагогического института), оцифровывали снимки из архивов, нашего музея, — рассказали TUT.BY в медиацентре ВГУ. — И объединили весь материал в общем проекте, который пополняется и сейчас. Некоторые фотографии нашли при помощи TUT.BY — за что вам большое спасибо.


1939 год. Третий слева в нижнем ряду — студент Петр Машеров, будущий первый секретарь Компартии БССР, самый известный руководитель советской Беларуси. Фото: vsu.by

Студенты художественно-графического-факультета. 1950-е годы. Фото: vsu.by

Полевая практика студентов химико-биологического факультета. 1960-е годы. Фото: vsu.by

1960-е годы. Фото: vsu.by

Студенты на демонстрации 7 ноября. 1970-е годы. Фото: vsu.by

Заседание студенческого совета общежития № 4. 1980-е годы. Фото: vsu.by

Выступление студентов пединститута на праздновании 1 мая. 1982 год. Фото: vsu.by

Сборная истфака — чемпион университета по футболу, 2000 год. Фото: vsu.by

Посвящение в студенты, 2003 год. Фото: vsu.by

Конкурс «Мисс ВГУ», 2007 год. Фото: vsu.by

ВГУ на параде Победы. 2005 год. Фото: vsu.by

Студенты истфака на археологической практике. Игра «Охота на мамонта». 2008 год. Фото: vsu.by

Концерт, посвященный 100-летию вуза. Фото: vsu.by

День открытых дверей в онлайн-формате, 2020 год. Фото: vsu.by

Линейка первокурсников, 2020 год. Фото: vsu.by

 
 
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Медиацентр Витебского государственного университета сделал интересный фотопроект, который отражает 110-летнюю историю вуза. В галерее собраны снимки студентов,...
 
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