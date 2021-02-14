По неофициальной информации, на базе отдыха под Смолевичами задержаны участники концерта белорусских групп

Источник материала: Tut.by

По неофициальной информации, на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе вечером 13 февраля задержаны участники концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, сообщает БелаПАН .

В местном чате сообщается, что всего задержано 67 человек, они были доставлены в РОВД.

По неофициальной информации, в отношении задержанных составлены протоколы. Не менее четырех человек отпущены до суда. Задержание проводил ОМОН. До РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев, пишут naviny.online .

Отмечается, что мероприятие на базе отдыха «Огонек» было не концертом в полном понимании этого слова, а публичной репетицией — билеты не продавались, гастрольное удостоверение не оформлялось.