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По неофициальной информации, на базе отдыха под Смолевичами задержаны участники концерта белорусских групп
14.02.2021 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По неофициальной информации, на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе вечером 13 февраля задержаны участники концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, сообщает
В местном чате сообщается, что всего задержано 67 человек, они были доставлены в РОВД.
По неофициальной информации, в отношении задержанных составлены протоколы. Не менее четырех человек отпущены до суда. Задержание проводил ОМОН. До РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев, пишут
Отмечается, что мероприятие на базе отдыха «Огонек» было не концертом в полном понимании этого слова, а публичной репетицией — билеты не продавались, гастрольное удостоверение не оформлялось.
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По неофициальной информации, на базе отдыха под Смолевичами задержаны участники концерта белорусских групп
По неофициальной информации, на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе вечером 13 февраля задержаны участники концерта белорусских групп.
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