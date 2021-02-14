Частный сектор в центре, карусель во дворе и плакат «Пьянству - бой!». А вы помните такой Минск?

Источник материала: Tut.by

Частный сектор на площади Якуба Коласа, отдых в парках, выпивка за магазином и витрины с плакатом «Пьянству — бой!». Это снимки Минска из семейных альбомов. Вот первая подборка с короткими комментариями.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан , которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

Улица Якуба Коласа в конце 1940-х. Узнаете?

Деревянные дома, подтопленная водой улица, люди пытаются не слишком замочить ноги и перейти дорогу по камням. Так в 1947 году выглядели окрестности теперешней площади Якуба Коласа. Узнать место можно разве что по краешку здания Института физкультуры, которое сохранилось до сих пор. Этот снимок Павел Стрежнев нашел в семейном альбоме.



Фото: из архива Павла Стрежнева

— Мои бабушка с дедушкой жили в частном секторе на месте современного бульвара Мулявина. К сожалению, уже нет возможности узнать, при каких обстоятельствах сделаны фото. Думаю, просто решили снять подтопление района — они случались постоянно вплоть до 1970-х годов, — рассказывает минчанин.

А вот — милые дети на катке в парке Горького

Эти дети в забавных шапочках на коньках — будто ожившие советские елочные игрушки из ваты. Крайняя справа — минчанка Валентина Володина.



Фото: из архива Валентины Володиной

— Это занятия первой в Минске школы фигурного катания. Парк Горького, середина 1960-х, — рассказывает Валентина.

Она объясняет, что школа находилась в парке на горе, среди деревянных построек. Место можно опознать спустя 60 лет благодаря многоэтажке на заднем плане — похоже на дом по улице Фрунзе, 9.

«Уличное кафе» и заводская проходная

На снимке конца 1960-х — начала 1970-х мужчины соображают на троих. Это фото из альбома отца минчанина Сергея Поповского.

К сожалению, других подробностей нет. Возможно, столики были выставлены на заднем дворе какого-то столичного магазина.



Фото: из архива Сергея Поповского

Еще одно фото — со старой проходной МАЗа. На крыше — растяжка с фразой: «Партия и впредь будет твердо и неуклонно идти ленинским курсом».



Фото: из архива Сергея Поповского

Карусели, елка у «Беларусьфильма» и плакат «Пьянству — бой!»

Листаем дальше. Вот подборка минских фото 1970-х — 1980-х от Ирины Пукач. Ее родители в семидесятых работали в БИМСХ (теперь БГАТУ), а жили в общежитии № 1 на Ленинском проспекте. Там, кстати, и сейчас общежитие, современный адрес — проспект Независимости, 101.

Первый снимок сделан как раз возле общежития в 1973 году. Сейчас где-то здесь станция метро «Московская».



Фото: из архива Ирины Пукач

В альбоме минчанки есть и несколько детских фото, сделанных на каруселях.

— 1972-й год, я катаюсь на карусели-лошадке. Мне кажется, такая была во дворике за домами на улице Волгоградской, 4 и 2а. Из детской памяти всплывает такое место, но может, и ошибаюсь, — рассказывает читательница.

На втором снимке с каруселями — маленькая Ирина в парке Челюскинцев.







Фото: из архива Ирины Пукач

А вот — витрина неизвестного магазина, вероятно, на Ленинском проспекте.

— Снимок сделан в 1972-м, на нем я с бабушкой, она к нам из Казахстана приезжала в отпуск, — вспоминает Ирина.

Интересно, что сфотографировались бабушка с внучкой на фоне здания с приметой времени. На стекле — социальный плакат с надписью «Пьянству — бой!». Это лозунг антиалкогольной кампании, которая началась как раз в 1972-м. На белом листе, похоже, видны и портреты пьяниц.





В 1983-м селфи во время прогулок по ботаническому саду еще не делали, но сниматься на фоне красоты все равно хотелось. Вот вам два фото из ботсада того времени.



Фото: из архива Ирины Пукач



Фото: из архива Ирины Пукач

Напоследок — зимняя фотография, сделанная в 1987 году недалеко от «Беларусьфильма». За спиной уже взрослой Ирины — дом, сейчас прописанный по проспекту Независимости, 94.

— Дом — рядом с киностудией. А на противоположной стороне проспекта, на участке от улицы Волгоградской до магазина «Колосок», на Новый год всегда были елка, фигуры. К ней мы и приезжали.



Фото: из архива Ирины Пукач