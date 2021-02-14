Правозащитники сообщили о задержаниях в Солигорске и Молодечно

Источник материала: Tut.by

В Минске и других населенных пунктах 14 февраля прошли локальные марши и акции солидарности. Сообщается о нескольких задержанных, передает БелаПАН.



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В Солигорске в парке Четырех стихий сотрудники ОМОНа задержали не менее восьми человек, которые вышли на традиционную воскресную прогулку, сообщают правозащитники. При этом у них не было при себе никакой протестной символики и они не выкрикивали лозунгов.

Также правозащитники сообщают о задержании лыжников в Молодечно. В списке, который публикует лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна», — пять женщин, старшей из которых 65 лет. Пока неизвестно, что стало причиной их задержания.

Позже в МВД прокомментировали задержания в Молодечно:

«В Молодечненский РОВД поступило сообщение из филиала РУП „Минскэнерго“ о том, что возле подстанции в деревне Лешно собралась толпа людей. Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел.

В ходе личного досмотра у них были обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика.

Двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствовали их работе. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения (медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха 1,56 промилле).

Все участники незаконной акции — жители Молодечно. Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях.

В настоящий момент в отношении задержанных ведется административный процесс».