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До минус 20°С ожидается в Беларуси 15 февраля
14.02.2021 17:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью во многих районах страны пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.Подписывайтесь на Telegram-канал
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Ночью во многих районах страны пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики...
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