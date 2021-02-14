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До минус 20°С ожидается в Беларуси 15 февраля

14.02.2021 17:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ночью во многих районах страны пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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Ночью во многих районах страны пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики...
 
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