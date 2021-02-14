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М.Орда: Применение санкций по отношению к предприятиям - война против простых белорусов
14.02.2021 17:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВойной против простых белорусов назвал председатель Федерации профсоюзов Беларуси применение санкций по отношению к предприятиям, которые просто работают, торгуют и производят продукцию.
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Войной против простых белорусов назвал председатель Федерации профсоюзов Беларуси применение санкций по отношению к предприятиям, которые просто работают,...
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