ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

М.Орда: Применение санкций по отношению к предприятиям - война против простых белорусов

14.02.2021 17:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Войной против простых белорусов назвал председатель Федерации профсоюзов Беларуси применение санкций по отношению к предприятиям, которые просто работают, торгуют и производят продукцию. 

Предварительные итоги первого дня ВНС обсудили с Михаилом Ордой и Владимиром Караником

Председатель ФПБ Михаил Орда в проекте "Разговор у Президента"
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Войной против простых белорусов назвал председатель Федерации профсоюзов Беларуси применение санкций по отношению к предприятиям, которые просто работают,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В ближайшее время Польша начнет выдачу экспресс-виз белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by