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Нобелевский лауреат: «Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусских женщин»
14.02.2021 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нобелевский лауреат Ольга Токарчук в
«Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа. Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире.
О похищенной Марии Колесниковой, порвавшей свой загранпаспорт на границе, чтобы избежать депортации в Украину. О вынужденных эмигрантках Светлане Тихановской и Веронике Цепкало. О привезенной силой на границу с Польшей Ольге Ковальковой.
Но больше всего, пожалуй, я думаю о Светлане Алексиевич, выдающейся писательнице, нобелевской лауреатке, последнему, насколько я знаю, оставшемуся на свободе члену оппозиционного Координационного совета», — призналась она.
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Ольга Токарчук в интервью «Медузе» рассказала, что следит за событиями в Беларуси и восхищается белорусскими женщинами.
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