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Нобелевский лауреат: «Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусских женщин»

14.02.2021 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нобелевский лауреат Ольга Токарчук в интервью «Медузе» рассказала о том, что следит за событиями в Беларуси и восхищается белорусскими женщинами.


Фото: wikimedia.org

«Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа. Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире.

О похищенной Марии Колесниковой, порвавшей свой загранпаспорт на границе, чтобы избежать депортации в Украину. О вынужденных эмигрантках Светлане Тихановской и Веронике Цепкало. О привезенной силой на границу с Польшей Ольге Ковальковой.

Но больше всего, пожалуй, я думаю о Светлане Алексиевич, выдающейся писательнице, нобелевской лауреатке, последнему, насколько я знаю, оставшемуся на свободе члену оппозиционного Координационного совета», — призналась она.

Ольга Токарчук — известная польская писательница и поэтесса. В 2018 году за роман «Бегуны» ей присуждена Международная Букеровская премия, а в 2019-м она стала обладательницей Нобелевской премии по литературе.

 
 
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Ольга Токарчук в интервью «Медузе» рассказала, что следит за событиями в Беларуси и восхищается белорусскими женщинами.
 
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