В Гродненской области с начала года заготовили почти 500 доз антиковидной плазмы

Источник материала: Tut.by

На Гродненской областной станции переливания крови заготовили почти 500 доз антиковидной плазмы за 1,5 месяца 2021 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«На Гродненской областной станции переливания крови с момента начала распространения вируса на предложение сдать плазму откликнулось уже более полутысячи человек. В результате за 2020 год там заготовили свыше 1300 доз плазмы. За полтора месяца 2021 года — 494 дозы», — сообщил местный телеканал.

Добровольцев, желающих стать донорами в Гродно немало. Сдавать плазму может любой человек в возрасте от 18 до 60 лет, при этом в его организме должны сохраняться антитела. Для их выявления донор сдает тест. Вопрос о том, как долго они сохраняются в организме остается актуальным

«Это очень индивидуально. Уровень антител у кого-то сохраняется длительно. У нас есть донор, который уже 12 раз сдала антиковидную плазму, то есть антитела у нее держаться. Это с учетом того, что плазму можно сдавать с интервалом в 14 дней. Есть доноры, которые приходили в течение месяца, антитела у них исчезали», — рассказал телеканалу врач-трансфузиолог Гродненской областной станции переливания крови Юрий Громак.