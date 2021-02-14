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Могилевчане не ждали спасения от коммунальников и вышли на уборку снега самостоятельно
15.02.2021 06:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчане вышли на уборку своих дворов от снега, пишет «Могилев.Онлайн». Фото опубликовали в сообществах во «ВКонтакте» «Могилев live» и «Могилев real».
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Фото опубликовали в сообществах во «ВКонтакте» «Могилев live» и «Могилев real».
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