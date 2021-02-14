Эксперты о том, что ждет Беларусь в ходе строительства новой политической модели

Источник материала: БT

В студии "Главного эфира" декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, профессор Светлана Винокурова и политолог и руководитель информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский (подробности в видео).



Ярким фоном ВНС стали те самые результаты социсследований, которые прошли в Беларуси. Два вывода: поддерживают и устали от всего.

Уровень доверия

- Президент 66,5 %

- Правительство 57 %

- Оппозиция 17,2 %

- Армия 69,2 %

- Церковь 66,8 %

- Правоохранительные органы 51,9 %



Дополнительные цифры:

57,8 % - нынешняя Конституция отвечает запросам общества

64,9 % - экономическая ситуация за последний год ухудшилась

50,6 % - ухудшение материального положения

16,9 % сказали, что виноваты в этом сами граждане, 6,5 % связывают ухудшение с работой правительства, 4,5 % - с деятельностью Президента

56 % доверяют Всебелорусскому народному собранию (телефонный опрос, предваряющий исследование)

Протестные акции в Беларуси не поддерживают 72,4 % белорусов

Свыше 70 % белорусов выступает за интеграцию с РФ.

Какой видится Беларусь в будущем?



Но перед этим послушаем Президента. Он представляет свое видение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Главное мое условие исхода из власти - в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие.



Второе условие - если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего Президента, упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом, сделать его с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания, у вас. Даже без меня. И Всенародное собрание будет избираться еще более ответственно людьми, будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период.



А какой другой орган вы видите? Может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки этой Конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну.



Я думаю, что Всенародному собранию надо передать как полномочие главный вопрос - определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан страны. И для Главы государства, и для парламента, и для других. Какие? Суверенитет, независимость нашей страны. Оборона, боеспособность и прочее - поддержание на уровне. Только главное - без вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и Главы государства.



Нельзя ослаблять Главу государства. Это буду не я - это будет другой Президент, поэтому не «пришивайте» это ко мне. Особенно те, кто меня слышит. Это буду не я! Будет другой Глава государства, но он должен быть Главой государства! Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всенародное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то промежуток времени. Чтобы сохранить страну.



Несколько путано, может быть, не совсем понятно для вас, но я хочу, чтобы вы поняли главное, что я имею в виду. Это не аксиома. Это не последняя точка, что я сказал. В ходе этого года по разработке Конституции мы, может, найдем другие варианты".









