"Понятная политика" - про законы о проведении митингов и массовых мероприятий в Европе и США

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В новом выпуске "Понятной политики" предметно изучим законы Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий. Как согласовать акцию, где за нее нужно платить, а где нельзя пройти и лишнего метра? И, конечно, какие последствия, если вышел толпой просто так или нанес ущерб городу? Штрафы, тюремные сроки и полномочия правоохранителей - об этом смотрите в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы" !