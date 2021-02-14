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"Понятная политика" - про законы о проведении митингов и массовых мероприятий в Европе и США
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В новом выпуске "Понятной политики" предметно изучим законы Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий. Как согласовать акцию, где за нее нужно платить, а где нельзя пройти и лишнего метра? И, конечно, какие последствия, если вышел толпой просто так или нанес ущерб городу? Штрафы, тюремные сроки и полномочия правоохранителей - об этом смотрите в
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В новом выпуске "Понятной политики" предметно изучим законы Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий. Как согласовать акцию, где за нее нужно...
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