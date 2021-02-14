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В рубрике "Светлые" лица протеста" - о тех, кто планировал заработать 100 рублей
15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кто за деньгами, кто за опытом. Сегодня в нашей рубрике "Светлые" лица протеста" покажем тех, кто планировал заработать 100 рублей легко, и иностранцев, играющих в политику по-крупному. Один джентльмен удачи из райцентра приехал в Минск, получил 100 рублей, и "по голове" - как он сам выразился…
Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос "Сколько стоит совесть?" А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере.
Роман поскромничал… 34 административных привлечения. Тут вам и пьянка, и наркотики. Шесть "уголовочек" - хулиганство, кража, грабеж. И вот такой богатый преступный багаж обнаруживается у очень многих так называемых туристов, приехавших в Минск в те дни и оказавшихся в агрессивной толпе.
Вот такие светлые лица протеста, готовые за 100 рублей разжечь у себя на родине майдан.
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Кто за деньгами, кто за опытом. Сегодня в нашей рубрике "Светлые" лица протеста" покажем тех, кто планировал заработать 100 рублей легко, и иностранцев, играющих в...
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