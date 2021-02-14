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Зарплаты, социальные выплаты, гарантии для работников. Мнения экспертов "Главного эфира"

15.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как и за счет чего будут наполняться кошельки белорусов - поговорим с нашими гостями

Зарплаты, социальные выплаты, гарантии для работников - как и за счет чего будут наполняться кошельки белорусов - об этом и не только поговорим с нашими гостями. В "Главном эфире" - министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц.
И дополняет нашу тройку гостей профильный министр Александр Червяков. Так что, разговор об экономике должен получиться занятным (видео).

 
 
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Как и за счет чего будут наполняться кошельки белорусов - поговорим с нашими гостями Зарплаты, социальные выплаты, гарантии для работников - как и за счет чего...
 
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