Как укрепляется институт семьи в нашей стране?

Источник материала: БT

Одним из ключевых пунктов программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет значится "Счастливая семья".

Документ был представлен почти за месяц до форума и вызвал большой интерес и у экспертов, и у простых людей. Да и у журналистов.

Как на бумаге закрепить то, что будет ориентиром в жизни. О семье и государстве продолжат наши коллеги.

Семья - это самое дорогое, что может быть у человека. Та ценность, которая не подлежит сомнению и тоже нуждается в защите. Беларусь - социальное государство - и просто обязано брать на себя ответственность за молодое поколение.



Льготы, пособия, декретные выплаты и возможности уже стали неотъемлемой частью жизни для молодых и многодетных. Поэтому мы уже не удивляемся, когда видим во дворе своего дома большие компании братьев и сестер. Достойно растить большую семью - это большой труд, так что - поддержка всегда кстати.



Рассказывает Антон Малюта.



Семью Расторгуевых в полном составе мы застали в субботу днем, когда все рабочие и учебные дела на неделе уже сделаны. Но и выходной - не лежа на диване, а с целым списком активностей. И в этом свое счастье, говорит многодетная мама. Тем более, когда государство готово подставить плечо. Квартиру построили с привлечением льготного кредита, получили поддержку в его выплате. У детей бесплатное питание в школе, кружки и секции со скидками. Да и семейный капитал - значимая помощь.



Семейный капитал - пожалуй, самая эффективная мера поддержки многодетных семей. К слову, их число за пять лет в стране увеличилось на 40 процентов. Демографическая безопасность - вопрос важный и требует новых решений. Многодетной Беларуси - одноименная госпрограмма.





Возвращаясь к семейному капиталу, в 90 процентах случаев его используют досрочно. И чаще всего на решение жилищного вопроса. На втором месте - обучение. Это тоже инвестиции в будущее. Акценты в образовании - практикоориентированность и новый взгляд на работу с молодыми людьми. Они не терпят формализма и хотят говорить на равных на понятном языке. План на пятилетку должен соответствовать духу времени.



Беларусь ждет еще один важный проект - "Здоровая нация". Медпомощь должна быть незамедлительной. В стране возведут 12 межрегиональных центров, 8 поликлиник и 11 областных клинических больниц. В приоритете по-прежнему качество и доступность. Этот бренд во время пандемии только укрепился.



И что еще важно для молодых семей - доступное жилье. Планы глобальные - в год строить не менее четырех миллионов квадратных метров, значимая часть - с господдержкой. А когда есть крыша над головой, доступное образование и медицина, а также всесторонняя поддержка со стороны государства, можно говорить о достижении главной цели - комфорт и качество жизни должны выйти на принципиально новый уровень. Вот он - залог по-настоящему счастливой семьи.



